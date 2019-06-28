En az lise mezunu 1099 sözleşmeli icra katibi alınacak!

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı 2018 KPSS puanı en az lise mezunu sözleşmeli icra katibi alımı yapılacak. Peki, sözleşmeli icra katibi başvuruları nasıl yapılır? İşte katip alımı ile ilgili detaylar… ve alım yapılacak iller…

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İcra İşleri Dairesi Başkanlığı Sözleşmeli İcra Katipliği sınav duyurusu ilanı yayınlandı. 78 İl ve ilçelerine 1099 sözleşmeli icra katibi alınacak.

Başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olmaları ve 2018 KPSS sınavından en az 70 puan almış olması gerekiyor. Ayrıca 35 yaşını doldurmamış adayların başvuruları kabul edilecek.

Adayların örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru talihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmaları gerekiyor.

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