En çok indirilen 10 mobil uygulamanın tek ortak özelliği

2010’lu yıllara dair en önemli gelişme, cep telefonların geçirdiği evrim olabilir. Akıllı telefonlardan önce gündelik hayatın nasıl aktığını hatırlamak bile zor. ABD’de 10 yıl önce akıllı telefon sahibi kişi sayısı 62 milyonken, bu sayı bugün, 265 milyona erişti. İngiltere’de 2010 yılında nüfusun sadece yüzde 17’si akıllı telefon sahibiyken, bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 78’e ulaştı. Bu oranın yüzde 95’ini 16 ila 24 yaş arası oluşturuyor. Akıllı telefonlara dair en önemli kısım ise, mobil uygulamalar… Günümüzün mobil uygulamalarının temelini kimin attığını tam olarak belirlemek zor olsa da şu an akıllı telefonların en ilgi çekici kısmının uygulamalar olduğunu söylemek ‘yanlış olmaz’. Sosyal medya özelinde düşünüldüğünde ise işler değişiyor. Son 10 yılın en çok indirilen uygulamaları listelendiğinde şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıkmıyor. Listede ilk sıraya Facebook yerleşirken, ikinci sırada da tanıdık bir isim yer alıyor, sitenin anlık mesajlaşma uygulaması ‘Facebook Messenger’…. Listenin devamında kendisine yer bulan Instagram ve Whatsapp da zaten Facebook’un çatısı altında.

Son 10 yılın en çok indirilen 10 mobil uygulaması

1. Facebook

2. Facebook Messenger

3. WhatsApp Messenger

4. Instagram

5. Snapchat

6. Skype

7. TikTok

8. UC Browser

9. Youtube

10. Twitter