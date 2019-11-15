En çok satan telefonlar belli oldu

Uluslararası veri şirketi IDC tarafından yayınlanan verilere göre, bu yılın ocak-haziran döneminde küresel pazarda 644 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleşti.

Söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 30 milyon daha az akıllı telefon satılırken, büyük pazarlarda satışlar sadece Brezilya ve Çin’de arttı.

En çok satış yapan akıllı telefon markaları arasında Çinli üreticiler öne çıktı. En çok satış yapan ilk 5 marka arasında, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olan Huawei'nin yanı sıra Çinli Xiaomi ve Oppo da bulunuyor.





En çok satan 5 telefon markası

1- Samsung: Yılın ilk yarısında 147,4 milyon akıllı telefon sattı, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunu devam ettirdi.

2- Huawei: Çinli akıllı telefon üreticisi, ocak-haziran döneminde 117,8 milyon satış yaparak dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumunu korudu ve pazar payını yüzde 18,5’e çıkardı.

3- Apple: ABD’li üretici Apple, 70,2 milyon telefon satarak, üçüncü sırada yer aldı. Apple’nin akıllı telefonda pazar payı yüzde 10,9’a geriledi.

4- Xaomi: Çinli üretici 57,3 milyon akıllı telefon satarak, yüzde 8,9 pazar payı ile dördüncü sırada yer aldı.

5- Oppo: Diğer Çinli üretici Oppo ise 52,6 milyon telefon satarken, yüzde 8,9 pazar payı ile beşinci oldu.

Diğer akıllı telefon markalarının satışları ise 198,7 milyon adet olarak hesaplanırken, pazar payları yüzde 30,85 olarak tespit edildi.

1 trilyon dolar değere ulaşarak rekora imza atan Apple'ın iPhone'lara uyguladığı yüksek fiyat politikası nedeniyle kullanıcılarda Çin markalı telefonlara kayma eğilimi dikkat çekiyor. Teknoloji devi Apple, bu yıl satışa sunduğu yeni iPhone'lar ile ilgili satış tahminlerini Çin ekonomisindeki büyümenin yavaşlamasıyla birlikte 20 yıl sonra ilk kez aşağı çekmek zorunda kaldı.





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