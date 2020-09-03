Türkiye'nin 3 Eylül 2020 Perşembe gününe ilişkin corona virüsü verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son dakika olarak açıklandı. Bakan Koca açıklamasında en çok vaka görülen illerdeki pnömani sayısına dikkat çekti. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından 'Pnömoni' kelimesi en çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. 'Pnömoni nedir, ne anlama geliyor?' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, Pnömoni nedir, neyi ifade ediyor? Pnömonili hasta ne demek?

Pnömoni nedir? Pnömoni nasıl bulaşır?

Pnömoni, ya da yaygın bilinen adıyla zatürre, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı bir sıvı ile dolmasıdır. Virüsler, bakteriler ve nadir olarak mantar enfeksiyonlarının akciğerlere ulaşmasıyla oluşan zatürre oldukça bulaşıcıdır.

Zatürreye zemin hazırlayan grip ve benzeri viral solunum yolu enfeksiyonları oldukça bulaşıcıdır. Hapşırık ve öksürükle yayılabildikleri gibi ağız, bardak, mendil, çatal-kaşık, kapı kolu gibi eşyalara temas ve sonrasında ellerin ağıza teması ile de bulaşabilirler.

Hasta kişinin, yaşlılar, hamileler ve çocukların yanına yaklaşmaması çok önemlidir. Toplu taşıma araçları ve kalabalık mekanlar da riski artırır.

Nadir olsa da ağız ve mide içeriğinin solunum yollarına kaçması, bazı kimyasalların solunması da zatürreye neden olabilir.

Özellikle havaların soğuması ile birlikte zatürre hastalığının görülme sıklığı da artıyor. Basitçe, bu hastalığın belirtileri, diğer üst solunum yolu enfeksiyonları ile aynı oluyor. Burun akıntısı, hapşırık, öksürüğü izleyen belirtiler bir süre sonra ortaya çıkıyor.





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