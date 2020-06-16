En doğru kripto para yatırımı nasıl yapılır?

Kripto para işi gerçekten riskli bir iş. Evet, insanlar yığınla para kazanıyor. Ancak bazı insanlar da aynı şekilde kaybediyor. Bu videomuzda ise kripto para dünyasına adım atmadan önce dikkat etmeniz gereken önemli şeyler hakkında konuşacağız.

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