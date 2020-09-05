En güvenli Bitcoin saklama yolu hangisi?

Bu videomuzda sizlere Bitcoin’lerinizi saklamanın değişik yollarından bahsedeceğiz. Birçok depolama türü ve bitcoin cüzdan türü var. Aslında Bitcoin’leri saklamak gerçek Bitcoin’leri saklamak değil Bitcoin adresimize özel kişisel anahtarınızı saklamak anlamına geliyor.

Bitcoin açık anahtar/gizli anahtar çiftlerini kullanarak çalışır. Açık anahtar hesabımıza transfer yapılabilmesi için kullanılan ve herkesin bilebileceği bir bilgi iken, gizli anahtar ise hesabımızdan para gönderirken bu işlemi onaylamak için kullandığımız şifredir. Bu gizli anahtar ‘cüzdan’ dediğimiz yazılım içerisinde saklanır ve bu cüzdanların farklı güvenlik seviyelerine sahip birçok türü var.



