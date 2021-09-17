Cuma akşamından itibaren milyonlarca inanan birbiri için en güzel duaları içeren Cuma mesajları gönderiyor. Müminlerin bayramı olan bu özel günde yapılan iyilikler misliyle karşılık görüyor, dualar kabul oluyor. Selam vermenin, gönül almanın yüz güldürmenin her zamankinden daha hayırlı olduğu bugünde sevdiklerinize gönderebileceğiniz, kısa, uzun, resimli ve değişik Cuma mesajlarını bir araya getirdik…

EN GÜZEL CUMA AKŞAMI MESAJLARI

Cuma günü Müslümanlar birbirlerinin mübarek gününü cuma mesajları ile kutluyor. Ayrıca cuma günü camiler kapalı olduğu için müminler namazlarını evlerinde kılacak.

Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden, cennete girenlerden, günahları affedilenlerden olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar

Bizim en büyük aşkımızdır Cuma. Cuması aşk olanın, aşkı baki olsun.

Yüce rabbim! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi... Derinden bir OF değil, yürekten bir af diliyoruz... Hayırlı Nurlu Cumalar...

Ey Nefsim Şeytana Yem Olmak mı Yoksa Cennette Gül Olmak mı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.

Ne ev sahibiyim bu alemde ne de kiracı... Sadece bir ömür misafirim! Geldiğim saat belli, Gideceğim saat belirsiz... Yüreğim kıymet bilene emanet... Gerisi rabbime teslimiyet...! Gerçek sevgi ve sevenlerimizle birlikte olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar...

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun Cuma gününüz mübarek olsun. Allah'ın bize bahşettiği en güzel gününüzü kutlarım.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

La ilahe illallah tır özüm, Muhammed Mustafa'dır sözüm, ihlas-i şerif ile yıkadım yüzüm. Ayet-el kürsü için sen kabul eyle sözüm. Allah'ım cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah. Gönüller duada birleşince Cumalar güzelleşir. HAYIRLI CUMALAR…

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin

Yüce Rabbim. Omuzumuzda onca GÜNAH yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir OF değil, yürekten bir AF diliyoruz. -Hayırlı Nurlu Cumalar.

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle… Hayırlı cumalar.

Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma. Amin..Hayırlı cumalar.

Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Âmin, hayırlı Cumalar dilerim.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran "Rabbim" Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Âmin. Cumamız bayram tadında olsun inşallah…

Allah'ım! Ruhumu Daraltma, Kalbimi Karartma, Darda koyup Aratma, Hak yolundan saptırma, beni senden Başkasına yalvartma. (Amin) Hayırlı Nur'lu cumalar.

Asırlar boyu bizi bir arada tutan, kardeş kılan merhamet ve hoşgörüden ayrılmamak temennisiyle… Hayırlı Cumalar.

Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim Dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın İnşallah .Hayırlı Nurlu Cumalar.

Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise, Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun…

Müslümanlar eş, dost ve akrabalarını hatırlamak iyi temennilerde bulunmak istiyor. Haberimizden çeşitli cuma mesajlarına ulaşabilirsiniz. Herkese hayırlı Cumalar…

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. HAYIRLI CUMALAR…

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun...! Hayırlı Cumalar.

KISA, UZUN, RESİMLİ VE DEĞİŞİK CUMA MESAJLARI

Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. (Kehf-7) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

İki hayatı imha eden küfr-ü mutlaktan kurtarmak, bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler âmin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı cumalar.

Dua et, karanlıklar ışık olsun. Şükret, gönlün huzur bulsun. Tövbe et, Mevlam kabul buyursun. Cumamız hayırlara vesile olsun... Hayırlı Cumalar.

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

İnsan yeşil yapraktır, solup gideceği yer kara topraktır. Maksat yazı yazmak değil, böyle mübarek bir günde dostları hatırlamaktır. Hayırlı Cumalar.

Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

Cuma günü günah işlemeden selâmetle geçerse, diğer günler de selâmetle geçer. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

“Kalbinde kafasında hafızasında hiçbir ayet bulunmayan kimse harab olmuş bir ev gibidir.” (Tirmizi, Fezailül Kur’an 18) Hayırlı Cumalar…

Cuma günü yapılan ibadetlere, başka günde yapılanların, en az iki katı verilir. Buna karşılık, cuma günü işlenen günahlar da iki kat yazılır. Allah.c.c cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duaları ettirir sahibine. En güzel dualarda buluşmak dileğiyle… Bu mübarek Cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum…

Cumanız Mübarek Olsun, Rabbim Yapacağınız Her Türlü İbadet ve Taatlerinizi Kabul Eylesin.

Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Şükür ki karanlığı aşan Cuma'ya ulaşan dualarımız var. Hayırlı Cumalar…

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun...! Hayırlı Cumalar.

Allah’ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhari, Tevhid 35)

Cumamız aşk olsun gönlümüzden geçen en hayırlı dualar kabul olsun. Güzel Cumalar dilerim. Yeni güne bismillah cumaya kavuşturana şükürler olsun…

Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır… Eller Allah’a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir… Aklımda yüreğimde ve duamdasınız… Cumanız mübarek olsun…

Allah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostlar unutulsun Cumanız Mübarek Olsun.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.



