En Hamarat Benim yarışması hafta içi her gün Kadir Ezildi’nin eğlenceli sunumuyla ekranlarda yer alıyor. Her gün başka bir eve konuk olunan programda yarışmacılar hem temizlik yapıyor hem de 5 çayı için ikramlıklar hazırlıyor. Hafta finalini kazanan isim ise Cuma günü 15 bin TL’lik ödülü kazanıyor. Peki, 20 Ağustos Cuma En Hamarat Benim’de kim birinci oldu, 15 bin TL’yi kim aldı?

EN HAMARAT BENİM’DE KİM BİRİNCİ OLDU, 15 BİN TL’Yİ KİM ALDI?

En Hamarat Benim yarışmasında 20 Ağustos Cuma günü hafta finali heyecanı yaşandı. 5 gün boyunca 5 yarışmacının evine konuk olunurken, daha önceki temizlik ve yemek yarışmalarından farklı bir format oluşturuldu.

Evine konuk olunan yarışmacılar, gün boyu Kadir Ezildi’nin gözetimi altında temizlik yaparken aynı zamanda 5 çayı için de menü hazırlamak zorundalar. Yarışmanın belki de en zorlu yanı ise, yarışmacının sunucusu Kadir Ezildi’nin temizliği beğenmeyerek yarışmacıya müdahale etmesi ve yeniden temizlik yaptırması olarak görülüyor.

Zorlu geçen ilk haftanın finalinde En Hamarat Benim 20 Ağustos Cuma gününün kazananı belli oldu.

Heyecanın ve rekabetin yüksek dozda yaşandığı yarışmada, Canan Hanım ve Zeynep Hanım son ikiye kalırken, en yüksek puanı ve 15 bin TL’lik ödülü alan isim Canan Hanım oldu.

EN HAMARAT BENİM PUAN SIRALAMASI