Magazin En Hamarat Benim’de kim kazandı? 20 Ağustos Cuma En Hamarat Benim’de kim birinci oldu, 15 bin TL’yi kim aldı?
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • En Hamarat Benim’de kim kazandı? 20 Ağustos Cuma En Hamarat Benim’de kim birinci oldu, 15 bin TL’yi kim aldı?

En Hamarat Benim’de kim kazandı? 20 Ağustos Cuma En Hamarat Benim’de kim birinci oldu, 15 bin TL’yi kim aldı?

Magazin

En Hamarat Benim’de kim kazandı? 20 Ağustos Cuma En Hamarat Benim’de kim birinci oldu, 15 bin TL’yi kim aldı?

En Hamarat Benim yarışması, Kadir Ezildi’nin sunumuyla 16 Ağustos Pazartesi günü ekranlara gelmeye başladı, 20 Ağustos Cuma günü de yarışmanın ilk birincisi belli oldu. Peki, En Hamarat Benim’de kim kazandı? 20 Ağustos Cuma En Hamarat Benim’de kim birinci oldu, 15 bin TL’yi kim aldı?

20 Ağustos 2021, Cuma 16:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

En Hamarat Benim yarışması hafta içi her gün Kadir Ezildi’nin eğlenceli sunumuyla ekranlarda yer alıyor. Her gün başka bir eve konuk olunan programda yarışmacılar hem temizlik yapıyor hem de 5 çayı için ikramlıklar hazırlıyor. Hafta finalini kazanan isim ise Cuma günü 15 bin TL’lik ödülü kazanıyor. Peki, 20 Ağustos Cuma En Hamarat Benim’de kim birinci oldu, 15 bin TL’yi kim aldı?

EN HAMARAT BENİM’DE KİM BİRİNCİ OLDU, 15 BİN TL’Yİ KİM ALDI?

En Hamarat Benim yarışmasında 20 Ağustos Cuma günü hafta finali heyecanı yaşandı. 5 gün boyunca 5 yarışmacının evine konuk olunurken, daha önceki temizlik ve yemek yarışmalarından farklı bir format oluşturuldu.

Evine konuk olunan yarışmacılar, gün boyu Kadir Ezildi’nin gözetimi altında temizlik yaparken aynı zamanda 5 çayı için de menü hazırlamak zorundalar. Yarışmanın belki de en zorlu yanı ise, yarışmacının sunucusu Kadir Ezildi’nin temizliği beğenmeyerek yarışmacıya müdahale etmesi ve yeniden temizlik yaptırması olarak görülüyor.

Zorlu geçen ilk haftanın finalinde En Hamarat Benim 20 Ağustos Cuma gününün kazananı belli oldu.

Heyecanın ve rekabetin yüksek dozda yaşandığı yarışmada, Canan Hanım ve Zeynep Hanım son ikiye kalırken, en yüksek puanı ve 15 bin TL’lik ödülü alan isim Canan Hanım oldu.

EN HAMARAT BENİM PUAN SIRALAMASI

  • 5. Seda (23 puan)
  • 4. Sibel (28 puan)
  • 3. Fatma (30 Puan)
  • 2. Zeynep (31 puan)
  • 1. Canan (33 puan)

 

 

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
20 Ağustos 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Bana ne? Sana ne?
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Her daim 90'lar
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Demet bir harika
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Ertesi gün hapı bir doğum kontrol yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
16 Ağustos haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Mavi Ay size şans getirsin
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Bu kadar olmaz
Suna Akyıldız
Funda Duru
NBA'de 19 yaşında bir yetenek: Alperen Şengün
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Necla Nazır'ın eski damadı evi bastı!