En ilginç ekosistem

Yeryüzündeki ekosistemlerin en ilginçlerinden biri denizin içinde büyüyen ‘mangrov ormanları’dır. Yüksek tuzlu suda ayakta kalabilen ağaçların oluşturduğu mangrov ormanlarına dünyada nadir olarak rastlanıyor. Sadece ağaçlar değil tabii, ekosistemi tamamlayan bakteriler, mantarlar, algler, yengeçler, karidesler, balıklar da mangrov ormanlarına ait.

GELGİTİN AĞAÇLARI

Mangrov ağaçları, ortalama 6 ila 10 metre boya, parlak yapraklara, yerden yükselerek havadan solunum yapabilen ve gelgite karşı durabilmelerini sağlayan köklere sahiptir. Denizin içinden yükselen köklerin üzerine kurulu ağaç toplulukları olarak muhteşem bir görüntü oluştururlar.

OKYANUSTA SEYAHAT

Mangrov ormanları toprağın sürüklenmesini engelleyerek sahil erozyonunun önüne geçer. Gövdelerinden çıkıp çamura saplanan köklerinin arasında birçok balık yavrusu yaşayabilir. Okyanus dalgalarında yolculuk yapan tohumlardan biri olan mangrov bitkisinin bezelye benzeri kabuğu kilometrelerce tuzlu suda bir denizaltı gibi yol alır. Sığ suya vardığı zaman dibe batarak kendini kumlu toprağa eker, böylece yeni bir mangrov oluşmaya hazır hale gelir. Bir zamanlar Muğla dolaylarında mangrov ormanları bulunduğuna dair rivayetler var.

BADEM ÇİÇEK AÇTI, BAHAR GELECEK

Bademler çiçek açmaya başlayınca baharı kucaklamaya hazır olmak gerekiyor. Şimdilik yalancı bahara kananlar açıyorsa da tüm badem ağaçlarının çiçeğe duracağı günler yakın. Çiçekli badem ağaçları öylesine güzel görünürler ki ünlü ressam Vincent van Gogh bile onlardan etkilenmiştir. Tablosuna taşımıştır güzelliklerini. Sadece çiçeklerinin güzelliği değil bademleri değerli kılan. Badem çok yararlı bir gıda. Yağı da cilt ve saç için şifalı. Ama unutmamak gerek; badem, fıstık alerjisi olanların uzak durması gereken bir ürün. Yağı da öyle.

HAZIRLIKLAR BAŞLASIN

Kış bitiyor. Artık bahar için hazırlıklara başlama zamanı. Bulunduğunuz bölgeye göre uygun günlerde bahçeyle ilgilenmeye başlayabilirsiniz. Şiddetli soğuklardan zarar görmüş ağaç, çalı ve gül dallarını budama zamanı. Gülleri budama işini ay sonunda tam olarak bitirmeye bakın. Bahçede sebze ekilecek yerler için de hazırlıklar başlayabilir.