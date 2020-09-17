Öncelikle suyun kalitesinin nasıl anlaşıldığını biraz size bahsedelim;

Su molekülünün içerisinde yer alan hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritması bizim günlük hayatta kullandığımı "pH değeri"nin bilimsel karşılığıdır. Bir suyu ölçerken en düşük 0, en yüksek 14 pH değerine kadar uzanabilir. Kısacası pH'ı 7 olan sular Nötr sular olarak adlandırılır. pH'ı 7'den küçük olan sular asidik sulardır, yeraltı suları da bunlara örnektir. Yüzeye daha yakın kaynaktan çıkan sular ise genellikle 8 ve civarı pH değerine sahiplerdir. Bunlar ise basik sular olarak bilinir. Bir suyun içme suyu niteliğini taşıyabilmesi içi pH oranının 6,5 ve 8,5 arasında yer alması yeterlidir.

Şimdi yeniden damacana ve ambalajlı sulara dönüp onları bu kriterlere göre sıralayan Sağlık Bakanlığı 2020 Su Analizi'ne bir göz atalım.

Listede sizi ilk başta şaşırtacak şey günlük hayatta sıkça kullandığınız suların bu listede genellikle çok alt sıralarda yer aldığı olacak.





1-Fuska Su

Sağlık Bakanlığı Su Analizi'ne göre 2020 yılının en sağlıklı ve içilebilir su markası seçilen Fuska mineral açısından oldukça zengin, pH 7,5 ve yüksek mineral yapısıyla da listenin ilk sırasında.





19 litrelik damacana fiyatı 12 TL ve cam şişede de ürünlerini servis edebiliyorlar.





2- Buzdağı Su

Bakanlığın 2020 Su Analizi raporunun ışığında yaptığımız en iyi damacana su markası incelememizde Buzdağı su, pH 7.27 değeriyle 2. sırada yer alıyor. Geyve/Sapanca'da yer alan kaynağı dolum tesisine oldukça yakın olmasından dolayı mineral kaybı da çok az.

Buzdağı su fiyatı; 19 litrelik damacana 12 TL olarak satılıyor.

3- Kızılcahamam Javsu

Javsu, Ankaralıların daha aşina olduğu bir su olarak listemizin üst sıralarının en çok tanınan su markası diyebilir. pH 7,6 değeriyle ve doğal mineralli olması sebebiyle içimi oldukça keyifli ve kullanıcı yorumları da oldukça güzel. Javsu damacana fiyatı ise 12TL.





4- Sultan Su

Büyük marketlerde denk gelmesi diğerlerine göre nispeten dah akolay olan Sultan su en iyi damacana su markaları incelememizde 4. sırada yer alıyor. Kaynağı Uludağ olan ve pH değeri 7,14 olan bu suyun içimi de oldukça rahat. Cam damacana şeklinde de satın alınabiliyor. Sultan su damacana fiyatı ise 12TL.

5- Abant Su

Geyiktepe'den çıkartılıp tüm Türkiye'ye hizmet veren ve ulaşması da kolay olan Abant su pH 7,2 değerinde ve cam damacana satışı da mevcut. Abant su damacana fiyatı ise 12TL





6- Kipa Su

Gölcük'teki kaynağından çıkarılarak şişelenen Kipa Su, Bakanlığın Su Analizi listesinde uzun yıllardır ilk 20'de yer alıyor. pH değeri 7,8 ve içimi oldukça yumuşak. Kipa Su 5 litre fiyatı 4,20TL.





Bakanlığın listesinde yer alan içilebilir kaliteli sular listesi sıralamasına buradan göz atabilirsiniz

Fuska Sapanca/Sakarya su ph değerleri 66,27 Buzdağı Geyve/Sakarya su ph değerleri 61,31 Kızılcahamam Javsu Kızılcahamam/Ankara su ph değerleri 48,1 Munzur Ovacık/Tunceli su ph değerleri 34,55 Taşkesti Merkez/Bolu su ph değerleri 25,75 Tekir Ulukışla/Niğde su ph değerleri 15,8 Kalabak Odunpazarı/Eskişehir su ph değerleri 15,07 Abant Merkez/Bolu su ph değerleri 14,02 Nazlı Nazilli/Aydın su ph değerleri 8,87 Kipa Gölcük/Kocaeli su ph değerleri 5,15 Erpınar Eyüp/İstanbul su ph değerleri 4,22 Efemsu Sapanca/Sakarya su ph değerleri 3,17 Karlık Madran Kuyucak/Aydın su ph değerleri 2,32 Şırlan Nazilli/Aydın 0,56 Doğa Naturela Sultanhisar/Aydın -1,68 Eralsu Ermenek/Karaman -2,13 Korusu Yıldırım/Bursa -5,32 Elvin Eyüp/İstanbul -9,69 Edk Lara Sapanca/Sakarya -10,09 Gümüş Kuyucak/Aydın -12,68 Topçam Madran Çine/Aydın -18,68 Kartepe Billur Su Kartepe/Kocaeli -22,1 Hekim Su Bağlar/Diyarbakır -22,85 Ayransu Bahçe/Osmaniye -25,9 Karacakaya Osmangazi/Bursa -28,16 Zeybek Madran Yenipazar/Aydın -28,5 Çamoluk Kartal/İstanbul -34,39 Esensu Özayran Bahçe/Osmaniye -37,15 Alka Madran Karacasu/Aydın -40,68 Safir Merkez/Burdur -41,73 Zeysu Yüksekova/Hakkari -45,1 Billur Su Dallıca Nazilli/Aydın -49,62 Ayrı Dağı Badempınarı Bademli Su Mucur/Kırşehir -50,69 Pürsu Nazilli/Aydın -51,98 Madran Bozdoğan/Aydın -53,18 Fındık Eyüp/İstanbul -54,73 Assu Akyazı/Sakarya -58,49 İrem Çatalca/İstanbul -59,09 Elmacık Hendek/Sakarya -59,39 Şeker Su Erdek/Balıkesir -59,71 Bitas Merkez/Tokat -61,31 Çenesuyu Derince/Kocaeli -64,36 Akar Pınar Gölcük/Kocaeli -64,82 Çamlıbeldeki Gözeler Maltepe/İstanbul -68,54 Zambak Şile/İstanbul -70,99 Özkaynak Osmangazi/Bursa -73,97 Akçapınar Çatalca/İstanbul -74,69 Vakıf Taşdelen Çekmeköy/İstanbul -78,45 Süral Manavgat/Antalya -79,85 Fatsu Merkez/Giresun -85,87 Kızılcık Madran Sultanhisar/Aydın -87,43 Ayranöz Bahçe/Osmaniye -89,13 Kardelen Hendek/Sakarya -90,58 Taşpınar Şile/İstanbul -92,94 Aytaç Hendek/Sakarya -110,01 Oskar Sapanca/Sakarya -110,64 Çobanpınar Eyüp/İstanbul -113,41 Ayba Su Kulu/Konya -113,96 Mavidağ Köyceğiz/Muğla -119,11 Kovanpınar Şile/İstanbul -119,29 Bahçe Ayran Su Bahçe/Osmaniye -120,61 Beyza Taşdelen Şile/İstanbul -134,02 Pınar Madran Bozdoğan/Aydın -145,77 Başpınar Eyüp/İstanbul -156,07 Kirazlı Şelale Odunpazarı/Eskişehir -178,61 Saka Hendek/Sakarya -197,47 Gecek Günyüzü/Eskişehir -197,72 Üççamlar Merkez/Yozgat -200,68 Bahçepınar Bahçe/Osmaniye -205,59 Hamidiye Eyüp/İstanbul -224,45 Aytaç Sun Hasanbeyli/Osmaniye -231,61 Ceysu Konyaaltı/Antalya -232,49 Pan Kocasinan/Kayseri -236,97 Özpınar Arnavutköy/İstanbul -243,1 Florist Maltepe/İstanbul -270,56 Gökçedağ Ayransu Bahçe/Osmaniye -284,84 Güzelpınar Gaziosmanpaşa/İstanbul -293,17 Çilek Su Eyüp/İstanbul -319,24 Bağcı Bahçe/Osmaniye -366,02 İdeal Bahçe/Osmaniye -379,53 Kocapınar Bağlar/Diyarbakır -380,34 Akdoruk Nazilli/Aydın -386,18 Adaqua Sarıyahşi/Aksaray -469,32 Doğasun Çubuk/Ankara -480,44



