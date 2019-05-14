En iyiler sahaya çıkıyor!

Geri sayım bitti! E-Spor dünyasının devleri Pro Elit Ligi’nde buluşuyor…

‘En’lerin Ligi olarak bilinen turnuvada Başakşehir FK, Göztepe, Sivasspor ve Eskişehirspor gibi TFF takımlarının yanı sıra Team Aurora, Futbolist ve TOA gibi dünyaca ünlü takımlar da yer alacak.

16 takımın kıyasıya mücadelesinde 15 Mayıs’ta başlayacak olan turnuvanın ilk karşılaşması da yarın 22.30’da Twitch.tv/proeliteleaguetv adresinden canlı ve spikerli olarak yayınlanacak.

Vole’nin sponsorluğundaki futbol simülasyonu 07-15 Temmuz tarihlerinde son bulacak. Turnuvaya dahil tüm detaylar http://pel.nplesports.com adresinden takip edilebilecek.

Özel videoların yanı sıra ünlü yorumları ve haftanın golleri de instagram.com/proeliteleague/ ve twitter.com/proeliteleague hesaplarında olacak!