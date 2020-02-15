Çin’den dünyaya yayılan COVID-19 can almaya devam ediyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu dün 24 saat içinde 121 kişinin daha öldüğünü bildirdi. Ancak daha önceki hatalı sayımlar nedeniyle toplam ölü sayısından 108 düşüldüğünü belirtti. Resmi ölü rakamı 1384, virüs tespit edilen vaka sayısı 63 bin 851 olarak açıklandı.

İstatistiklerin salgının yayılma ve ölümcüllük oranını anlamak için hayati önem taşıdığını belirten bilim insanları Çin Hükümeti’nin çelişkili açıklamalarına tepki gösterdi. ABD yönetimi de Beyaz Saray’dan yapılan açıklamayla Çin Hükümeti’ni tüm insanlığı ilgilendiren bir konuda daha şeffaf olmaya davet etti.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID), COVID-19’un elektron mikroskoplarında çekilmiş görüntülerini yayınladı. NIAID, aşı çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti. Fotoğraflar internette hızla yayılırken, sosyal medya kullanıcıları virüse ‘Güzel ve ölümcül’, ‘En küçük katil’ gibi isimler taktı.

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