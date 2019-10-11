En tatlı ve yaşlı YouTuber; Saniye Anne ile tanışın

Gizem Yetil

Gizem.yetil@posta.com.tr

Saniye anne 77 yaşında ve Manisalı. 46 yıldır İzmir’de yaşıyor. 1 kızı ve 2 oğlu ile birlikte hayatını devam ettiriyor.

Eşi 30 sene önce vefat etti. Aldığı emekli maaşıyla 3 çocuğuna bakmaya başladı.

Saniye anne bypass ameliyatı oldu. Ve sıkıntılı bir süreç başladı. Büyük oğlu Süleyman, kansere yakalandı. Kemoterapi alan Süleyman’ın bacağındaki damarın tıkanması nedeniyle kangren oldu. Bir bacağı diz altından kesilmek zorunda kaldı.

Süleyman kanseri atlattı ama bir uzuvunu kaybetti. Fiziksel olarak çalışması zorlaştığı için ne iş yapabileceğini düşünmeye başladı.

Saniye anne bir gün mutfakta yemek yaparken Süleyman mutfağa daldı ve video çekmeye başladı. Saniye anne bunun bir eğlence ya da oyun gibi bir şey olduğunu düşündü.

Süleyman bir YouTube kanalı açmaya karar vermişti. 2015 Ağustos ayında annesi yemek yaparken, eski bir cep telefonu ile çektiği görüntüyü YouTube kanalına yükledi.

“Bugün 3 kişi izlemiş, bugün 5 kişi izlemiş” derken videolar zamanla ilgi görmeye başladı. Yaklaşık bir yıl sonra hemen hemen bütün haber ajansları Saniye annenin evindeydi.

Saniye anne neler yapıyor?

Saniye anne, sabah 5-6 gibi uyanıyor ve başlıyor çalışmaya. Önce ev işlerini hallediyor daha sonra tüm gününü mutfakta geçiriyor. Yorulmuyor musun? diye sorduğumda, “Ben çalışmaya alışmışım, çalışmasam hasta olurum” diyor.

“Benim yaptığım sadece yemek ve ev işi değil. Kışlıklarımı da kendim hazırlıyorum. Fazla fazla yapıyorum. İsteyen izleyicilerime satıp ev ekonomisine yardımcı oluyorum” diye ekliyor.

Saniye anne kendi yaptığı salçayı, tarhanayı, erişteyi, turşuları, köyünden gelen zeytinyağı ve salamura yaprakları isteyen izleyicilerine gönderiyor.

Türkçe, İngilizce ve Arapça bir yemek kanalı var.

Talepler çoğalınca bir e-ticaret sitesi bile kurdu. YouTube videolarına da devam ediyor. Videoları büyük oğlu Süleyman çekiyor ama yorum ve bildirimleri Saniye anneye mutlaka okutuyor ve tek tek cevap veriyor.

Takipçilerini çok sevdiğini söyleyen Saniye anne, “Beni çok seviyorlar. Bana dua ediyorlar. Kimi vefat etmiş annesini, kimi ninesini hatırladığını söylüyor beni görünce. Ben de hepsini kendi çocuklarım gibi çok seviyorum” diyor.

Saniye anne adeta bir marka oldu. İstek o kadar çok oldu ki yetişmekte zorlanıyor. Şimdi “Saniye Anne Köy Ürünleri” isminde bir tesis bile açıyor Manisa’da.

Saniye anneye onunla ilgili merak ettiklerimi sordum

Bu kadar şeyi kendin mi hazırlıyorsun?

Evet. Sabah erkenden kalkıyorum ve menüyü hazırlıyorum. Daha sonra oğlum Süleyman uyanıyor, kahvaltısını yapıyor ve ana- oğul tatlı tatlı çekime başlıyoruz.

Sıkılmıyor musun?

O kadar eğlenceli geçiyor ki, 10 bölümden oluşan kamera arkası serisi bile çektik. Onlar da çok izleniyor.

Komşuların ve arkadaşların ne diyor bu duruma?

Alıştılar artık. Onlar da mutlu. Çünkü evde her gün yapılan çekimlerden komşulara da bol bol yemek çıkıyor. Mahalleli beni el üstünde tutuyor. Onları çok sevdiğim için TV programı teklifi aldığımda mahallemi bırakıp gidemedim.

Bir rahatsızlığın, sıkıntın var mı?

Bypass ameliyatı oldum ama şu an sadece dizimde sıvı kaybından dolayı bir sorun var. Yavaş yavaş yürüyorum. Başka da yok çok şükür.

Hayallerin var mı?

Tek hayalim; çocuklarımın her daim yanımda olması.

Çok davet alıyor musun?

TV programlarından onca davet gelmesine rağmen çok azına gidiyorum. Beni izleyicilerim YouTube’da görüyor. Ama tabii ki TV’de de görmek istedikleri için senede 2-3 programa katılıyorum. Çeşitli üniversiteler ve Facebook, YouTube davetleri de alıyorum. Çok seviyorum ve hepsine katılmaya çalışıyorum.

Yapmak istediğin bir şey var mı?

En çok istediğim şey köy ürünleri tesisimin bir an önce açılması. İlçe tarım müdürlüğü ve belediye, denetimlerde bulunuyor şu anda. Onayı aldıktan sonra inşallah kendi evimde yaptığım salçaları, tarhanaları ve memleketimin güzel asma yapraklarını izleyicilerimle buluşturacağım.

Finansmanı kim sağladı?

Finansmanı 400 bin izleyicim sağladı. Bizim başka gelirimiz olmadığı için kanalımızın gelirlerinden basamak basamak hazırladık. Çok bir kazancımız yok. O yüzden küçük bir işletmeyle başladık. İnşallah işlerimiz yolunda giderse yavaş yavaş büyütürüz.

Sevenlerine mesajın var mı?

Hayatım onların güzel yorumları ile daha da şenlendi. Her gün onlarla konuşur mesajlarına cevap veririm oğlumla. Onları çok seviyorum. İzleyicilerimin yüzünde ufak da olsa bir gülümseme oluyorsa ne mutlu bize. Ben onlara her gün dua ediyorum. Onların da bana dua ettiklerini biliyorum, okuyorum. Hepsinden Allah razı olsun.

Saniye annenin çektiği videoların eğlenceli kamera arkası:



