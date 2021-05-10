En Verimli Burç, En Şanslı Gezegen: Jüpiter Balık burcunda!

Her burçta yaklaşık bir sene geçiren ve tam bir Zodyak turunu 12 yılda tamamlayan Jüpiter en son 12 yıl önce Balık burcundaydı.

Cuma günü Balık burcu transitine başlayacak olan Jüpiter, Retro hareketi yüzünden 28 Temmuz’da tekrar Kova burcuna dönecek ama 29 Aralık’ta da tam bir senesini geçireceği Balık burcu transitine kaldığı yerden devam edecek.

Klasik Astrolojide Balık burcunu Jüpiter yönetir. Kendi yönettiği burçta transit etmesi temsil ettiği konularda oldukça pozitif etkiler dağıtacağından Balık burcu transiti oldukça önemlidir.

Balık, Zodyak’ın en verimli ve en son burcudur. Kendisinden önce gelen tüm burçların tamamlanmasını ve birlik olma döngüsünü anlatır. Manevi güce teslimiyeti ifade eder.

Jüpiter’de temsil ettiği inanç, adalet, iyimserlik, fedakârlık, başarı, şans, genişleme ve büyüme konularında eli bol ve cömert şekilde kendini göstermeyi sever.

Önümüzde Jüpiter’in Balık burcunda transit edeceği zamanlarda manevi tarafımızı besleyeceğimiz bir dönem başlıyor. Kadersel yolumuzda etkili olacak bu transit ruhumuzun aradığı genişlemeyi ve bereketi bize sunabilir. Kendimizi fedakârca ortaya koyabiliriz. Hayatın getirdiklerine karşı kendimizi akışa bırakmak hiç olmadığı kadar kolay gelebilir.

En verimli burç ile en şanslı gezegen birleşimini yükselen burçlarımıza göre değerlendirirsek,

Yükselen Koç: Hayatın manasını aramak, manevi ve spiritüel konularda çalışmalar yapmak için şans sizden olacak. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekebilir.

Yükselen Boğa: Arkadaşlarınızdan yana şanslı bir dönem başlıyor. Sosyal çevrenizi genişletebilir ya da arkadaşlarınıza ilham kaynağı olabilirsiniz.

Yükselen İkizler: Kariyerinizde şanslı bir dönem başlıyor. İş değişikliği, terfi veya yeni bir iş başlangıcı olabilir.

Yükselen Yengeç: Eğitim, yurtdışı ve yabancılarla ilgili işlerinizde şans sizden yana olacak. Uzak yerlere seyahat yapabilirsiniz.

Yükselen Aslan: Ortaklaşa sahip olduğunuz değerlerde artış olabilir. Bu dönem eşinizle veya ortağınızla bu gelir artışınızı paylaşmak isteyebilirsiniz.

Yükselen Başak: Eş ve ortaklardan yana şanslı bir dönem başlıyor. Ayrıca kendinizi tanıtmanız için de elinize şans ve fırsatlar geçebilir.

Yükselen Terazi: Varsa çalışanlarınızdan destek alacaksınız. Günlük işlerinizde artış olabilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir.

Yükselen Akrep: Aşk ve çocuklar konusunda şanslı bir döneme başlıyorsunuz. Neşeli bir ruh halinde olacak ve hobilerinize vakit ayırmaktan mutlu olacaksınız.

Yükselen Yay: Eviniz, büyükleriniz kısacası ailevi konularda şans sizden yana olacak.

Yükselen Oğlak: Eğitim ve iletişim konularında şanslı olacaksınız. Bol bol kısa seyahatler yapabilirsiniz.

Yükselen Kova: Maddi gelirlerinizde artış olabilir ve yakın çevrenize destek olma imkânı bulabilirsiniz. Eliniz bol ve cömert olacaksınız.

Yükselen Balık: Jüpiter yükselen burcunuzda seyahat edeceği için en şanslı sizsiniz! Kendinizle alakalı her türlü konuda ve gerçekleştirmek istediğiniz girişimlerde şans sizden yana olacak.

Jüpiter’in şans ve bereketi sizlerle olsun, haftaya görüşmek üzere sevgili Posta okurları.