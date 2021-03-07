Magazin Ender Gündüzlü'den Hadise'ye şok!

Ender Gündüzlü'den Hadise'ye şok!

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Ender Gündüzlü'den Hadise'ye şok!

‘Aşk Kaç Beden Giyer’in bestecisi Ender Gündüzlü, şarkısını izinsiz reklamda kullandığı iddiasıyla Hadise’ye açtığı bin liralık dava sürerken, 141 bin 885 lira talep ettiği ikinci bir dava açtı.

07 Mart 2021, Pazar 08:14 Son Güncelleme:
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Ender Gündüzlü’nün, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açtığı ilk davadaki iddiasına göre; Hadise 2 yıl önce Trendyol alışveriş sitesiyle 500 bin Euro karşılığında reklam anlaşması imzaladı ve “Aşk Kaç Beden Giyer”in site reklamlarında kullanılmasına izin verdi. Ancak bunun için kendisinden, söz yazarı Deniz Erten’den ve yapımcı Bülent Seyhan’dan izin almadı. Gündüzlü’nün avukatı, Hadise’nin yanı sıra sitenin sahibi DSM Grup Danışmanlık’a da tazminat davası açtıklarını belirtti.

HADİSE: İZNİ VAR!

Hadise’nin avukatı ise cevap dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Ender Gündüzlü, Hadise’ye verdiği muvafakatname ile eserin yayınlanmasına, çoğaltılmasına, dağıtılmasına, internet ve her türlü dijital ortamda yayımlanmasına izin vermiştir. Davanın reddini istiyoruz.”

Dava devam ederken Ender Gündüzlü, Hadise ve DSM Grup Danışmanlık’a ikinci bir dava açtı. Dilekçede önceki davanın görüldüğü mahkemede bilirkişi incelemelerinin yapıldığı anlatılarak “Bilirkişi raporlarında Ender Gündüzlü’nün davalılardan talep edebileceği en az tazminat tutarının 141 bin 885 lira olabileceği netlik kazandığından ikinci davayı açmış bulunmaktayız” denildi.(Hürriyet)

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