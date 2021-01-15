Dünya Endonezya 6,2 büyüklüğünde deprem ile sallandı

Endonezya 6,2 büyüklüğünde deprem ile sallandı

Dünya

Endonezya 6,2 büyüklüğünde deprem ile sallandı

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde en az 4 kişi hayatını kaybetti, 637 kişi yaralandı.

15 Ocak 2021, Cuma 09:41 Son Güncelleme:
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Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde en az 4 kişi öldü, 637 kişi yaralandı. Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG),merkez üssü eyaletin Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı. Depremin, Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiği belirtildi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, bölgedeki depremde 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 24 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı. 

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Öte yandan, Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) yetkilileri de şu ana kadar 26 artçı sarsıntı kaydedildiğini ifade etti. Yetkililer, olası artçı sarsıntıda çökme riskine karşı bölge halkının yüksek binalardan kaçınması uyarısında bulundu.

DHA


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