Endonezya'nın Pekalongan şehrinden ayrılıp Makassar Boğazı'NA doğru hareket eden ve 37 balıkçının bulunduğu balıkçı teknesi battı.

Teknedeki sinyal yollayan ekipmanın çalışmamasından dolayı yetkililere sinyal gönderemeyen tekneye 3 gün sonra ulaşıldı.

Yetkililer, 4 kişinin cansız bedenine ulaşırken 2 kişiyi canlı olarak kurtardı. 31 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

DHA