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Endonezya'da balıkçı teknesi battı: 4 ölü, 31 yolcu kayıp

Endonezya'da 37 balıkçının bulunduğu balıkçı teknesi battı. 4 kişinin öldüğü bildirilirken 31 yolcunun ise kayıp olduğu duyuruldu

02 Ağustos 2019, Cuma 13:07 Son Güncelleme:
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Endonezya'da balıkçı teknesi battı: 4 ölü, 31 yolcu kayıp

Endonezya'nın Pekalongan şehrinden ayrılıp Makassar Boğazı'NA doğru hareket eden ve 37 balıkçının bulunduğu balıkçı teknesi battı.

Teknedeki sinyal yollayan ekipmanın çalışmamasından dolayı yetkililere sinyal gönderemeyen tekneye 3 gün sonra ulaşıldı.

Yetkililer, 4 kişinin cansız bedenine ulaşırken 2 kişiyi canlı olarak kurtardı. 31 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

DHA

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