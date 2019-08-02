Endonezya'da balıkçı teknesi battı: 4 ölü, 31 yolcu kayıp
Endonezya'da 37 balıkçının bulunduğu balıkçı teknesi battı. 4 kişinin öldüğü bildirilirken 31 yolcunun ise kayıp olduğu duyuruldu
Endonezya'nın Pekalongan şehrinden ayrılıp Makassar Boğazı'NA doğru hareket eden ve 37 balıkçının bulunduğu balıkçı teknesi battı.
Teknedeki sinyal yollayan ekipmanın çalışmamasından dolayı yetkililere sinyal gönderemeyen tekneye 3 gün sonra ulaşıldı.
Yetkililer, 4 kişinin cansız bedenine ulaşırken 2 kişiyi canlı olarak kurtardı. 31 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
DHA