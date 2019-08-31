Endonezya’da hicri yeni yıl kutlandı

Endonezyalı Müslümanlar, hicri yılbaşının gelişini çeşitli etkinliklerle kutladı

31 Ağustos 2019, Cumartesi 19:57
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Endonezya’da hicri yeni yıl kutlandı

Ülkenin çeşitli eyalet ve şehirlerinde, hicri 1441 yılbaşı vesilesiyle camilerde düzenlenen etkinliğe katılan Müslümanlar, Kur’an-ı Kerim okudu, dualar etti.

Bazı kentlerde sokaklarda yürüyüş yapan kalabalık, salavat getirerek yeni yılın gelişini coşkuyla karşıladı.

Öte yandan başkent Cakarta’da meşaleli geçit töreni düzenlendi, kentin işlek noktası Bundaran HI’de de çeşitli kültürel aktiviteler yapıldı.

Hicri yeni yıl dolayısıyla ülkede yarın resmi tatil ilan edildi.

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