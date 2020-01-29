Endonezya'da şeriatın uygulandığı tek eyalet olan Açe özerk bölgesinde 8 kadından oluşan ekip, bir otel odasında bir erkekle yakalanan bekar bir kadını kırbaçlarken görüntülendi.'Kırbaç' memurunun tıpkı cellatlar gibi kahverengi bir burka giydiği ve beyaz bir maske taktığı, cezalı kadının ise dizlerinin üstüne çöktüğü görülüyor. Açe şeriat polisi soruşturmacı şef Zakwan, AFP haber ajansına yaptığı açılamada kadın kırbaç memuruna ilişkin olarak "Bence iyi iş çıkardı. Tekniği gayet iyiydi" yorumunu yaptı.

'Allah'ın kurallarını çiğneyenlere merhamet yok'

Açe'de eşcinsel ilişki, kumar, alkol tüketimi, üretimi ve dağıtımı da benzer şekilde cezalandırılıyor. 2017'de eşcinsel ilişki sırasında yakalandıkları öne sürülen iki erkek kalabalığın önünde 87'şer kez kırbaçlanmıştı. Hint kamışıyla infaz edilen kırbaç cezalarını uygulayanlar, kimliklerinin belli olmaması için cellatlar gibi giyiniyor. İnfazları çocukların izlemesine izin verilmiyor. Ulema Konseyi, şeriata dayalı cezalarla ilgili danışma kurulu işlevi görüyor. Zakwan, "Göreve fiziksel olarak uygun olmaları ve doğru şekilde kırbaçlamaları için onları eğitiyoruz. Onlara rollerini daha iyi anlamaları için yaptığımız şey bir nevi telkin: ‘Allah’ın kurallarını çiğneyenler için merhamet yok" diyor. Açe'de geçtiğimiz yıl bir adam ve bir kadın bayılana kadar kırbaçlanmıştı.