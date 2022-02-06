Dünya Endonezya’da korkunç otobüs kazası: 13 ölü

Endonezya’da korkunç otobüs kazası: 13 ölü

Dünya

Endonezya’da korkunç otobüs kazası: 13 ölü

Endonezya’da yerli turistleri taşıyan bir yolcu otobüsünün istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi hayatını kaybetti.

06 Şubat 2022, Pazar 16:38 Son Güncelleme:
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Endonezya'nın Orta Cava bölgesinde Yogyakarta kentinde, en az 40 yerli turisti taşıyan yolcu otobüsü yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Ulusal Arama Kurtarma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, kazada 13 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yolcunun da yaralandığı belirtildi.



Nedeni henüz bilinmeyen kazanın, otobüsün frenlerinin tutmaması sebebiyle şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

İHA

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