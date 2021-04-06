Enerjisi bitmeyenlerin yeni favorisi

Bu konuda gençleri anlayan ve genç kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkate alan bir marka olarak C Serisini sürekli yenileyen realme ürünlerini sürekli geliştiriyor. Marka, realme C15 ile Vodafone raflarında yerini aldı.

Mega 6000 mAh ile Ultra Uzun Pil Ömrü

6000 mAh ve 18W hızlı şarj özelliklerine sahip akıllı telefon C15 ile kullanıcılar 44 saat boyunca kesintisiz telefon görüşmesi yapabiliyor ve YouTube’da 26,8 saat video izleyebiliyor. Aynı zamanda telefonun bekleme süresi de 57 gün.

Cihazın güç tasarrufu durumunda çalışabilmesine olanak tanıyan Süper Güç Tasarruf Modu (Super Power Saving Mode), altı ortak uygulama sayesinde telefonun temel işlevlerinin kullanılmaya devam edilmesini sağlıyor. Süper Güç Tasarrufu Modunda cihaz, 2,5 gün beklemede kalabiliyor ve pilin sadece %5'i doluyken 2,48 saat telefon görüşmesi yapılabiliyor. Cihaz, boşta olan arka plan uygulamalarının güç kullanımını azaltan APP Quick Freeze, telefonun sürekliliğini artırmak için bazı ekran efektlerini azaltan Ekran Pil Optimizasyonu (Screen Battery Optimization) ve telefonun daha düşük bir modda çalışmasına olanak tanıyan Uyku Bekleme Optimizasyonu (Sleep Standby Optimization) ile kullanıcılara en iyi pil ömrü deneyimini sunuyor.

Sertleştirilmiş yanmaz malzemeden üretilmiş arka kapağın yanında C15'in üzerinde cihazın termal durumunun otomatik olarak izlenebilmesine olanak tanıyan güç ve sıcaklık sensörü bulunuyor. Bu sayede kullanıcıların günlük kullanımda pille alakalı oluşabilecek patlama ya da diğer kazalar konusunda endişe duymalarına gerek kalmıyor. Kullanıcılar, OTG veri kablosunu kullanarak C15 ile diğer akıllı telefonlarını ve bazı AIoT ürünlerini şarj edebiliyorlar.

realme C15’te pili 30 dakikada %25 (yaklaşık 1500 MAh) şarj edebilen 18W hızlı şarj özelliği bulunuyor. Süper Güç Tasarrufu Modu ile YouTube'da yaklaşık 8 saat video izlenebiliyor veya 10 saatin üzerinde telefon görüşmesi yapılabiliyor.