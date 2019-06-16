Enes Batur az daha eziliyordu!

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, Enes Batur çıkan izdiham sonucu az daha eziliyordu.

31 Mayıs' ta vizyona giren ' Gerçek Kahraman' ı 16 günde 323 bin kişinin izledi. 6 milyon TL' ye malolan filmin hasılatı 4 milyon 820 bin TL.

Enes Batur’un geçen yıl çektiği ' Hayal mi Gerçek mi?' 1.5 milyon kişi tarafından izlenmiş, gişesi 17.5 milyon TL olmuştu.

Çocuklar Enes Batur'a ulaşmak isterken izdiham yaşandı.

ALYANS NEREDE?

Filmin vizyona girmesinden hemen önce rol arkadaşı Damla Aslanalp ile düğün yapan Enes Batur' un gerçekten evlenip evlenmediği tartışılmıştı.

Elinde alyansının olmadığı fark edilen Enes Batur ' ' Evlilik gibi bir şey reklam olamaz'' dedi. Ama ''Damla Hanım eşiniz mi?'' sorusuna verdiği ''Hayır kankam'' cevabıyla da kafaları karıştırdı.