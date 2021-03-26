Enes Batur lüks cip aldı!

Sosyal medya fenomeni Enes Batur geçtiğimiz yıl Etiler’de kaza yapmış, 1 milyon 350 bin lira değerindeki Camaro SS marka aracı kullanılamaz hale gelmişti. Genç YouTuber, olayın ardından kendine yeni bir araç satın aldı ve bu kez tercihini cipten yana kullandı.

Enes Batur, 1 milyon lira ödediği Hummer marka cipine bazı değişiklikler yaptı. Batur yaptığı değişikleri sosyal medyada paylaşarak takipçilerine "Nasıl olmuş" diye sordu.

'ARABA MERAKIM YOK AMA...'

Enes Batur Armağan Çağlayan'ın programında ise araba sevgilisini şu sözlerle anlattı:

"Araba merakım yok ama küçüklüğümden beri hayalim televizyonda gördüğüm arabaları aldım. Merakım çok yok. Seviyorum. Benim Amerikan klasik bir arabam vardı onu kaybettim çok üzüldüm yeni bir araba aldım."







