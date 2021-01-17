Corona virüse yakalandıktan sonra karantinadan kaçan ve emniyet birimleri tarafından öğrenci yurduna yerleştirilen Enes Batur'dan bir skandal daha geldi.

Batur, önceki akşam sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile tepki çekti. Batur, "Sarışınlar varken esmerlere bakanlar... Evinde Ferrari varken dışarıdaki Tofaş'a bakmak gibi..." ifadelerini kullandı. Ünlü YouTuber bu açıklamasıyla büyük tepki topladı.

Karantinadan kaçtı

Ünlü YouTuber Enes Batur, geçtiğimiz aylarda karantina kurallarını hiçe saymıştı. Enes Batur'un corona virüse yakalanmasına rağmen evinde izole olmadığı ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Filyasyon ekipleri Sungurtekin’in Beykoz’daki lüks villasında denetleme yaptı. Ancak Enes Batur evinde bulunamadı.

Enes Batur’un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Sancaktepe'de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Ölümden döndü

Enes Batur, daha sonra da Etiler'de trafik kazası geçirdi. Otomobilinin kontrolünü kaybeden Batur, ağaca çarptıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan bir arabaya vurarak durabildi. Batur'un otomobili kullanılmaz hale geldi.

Kaza sonrası şok geçiren Batur'u olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etti. Batur, sevgiline sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.







