Doktor adayı Enes Kara’nın (20) kaldığı cemaat evinde intihar etmesi tüm kentte en çok konuşulan konu oldu. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Hilalkent Mahallesi’nde bulunan 10 katlı Defne Apartmanı’nın 7. katındaki evde, 16 yıldır öğrenciler kalıyor. Evin bulunduğu mahalle şehir dışında, öğrencilerin çok tercih etmediği bir bölge.

SORUMLU ABİ VE 3 ÖĞRENCİYLE KALIYORDU

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Enes Kara, 2 gün önce 10 katlı Defne-4 Apartmanı’nın 7. katından atlayarak Intihar etti. Kaldığı evin, Nur Cemaati’nin “Okuyucular” koluna ait olduğu belirlendi. Ailesinin isteğiyle cemaate ait evde kalan Enes, intihardan önce çektiği videoda, ‘ailesinden ve öğrenci evinde kaldığı cemaatten baskı gördüğünü, psikolojik olarak yorulduğunu ve yaşama sevincinin kalmadığını’ anlattı. Enes’in cemaat tarafından görevlendirilen sorumlu abi ve 3 öğrenciyle birlikte bu evde kaldığı belirlendi.

"ÇOK FAZLA KONUŞMAZDI"

İntihar sonrası başlatılan soruşturmada, evde kalan cemaatin sorumlu abisi ile öğrencilerin ifadelerine başvuruldu. Öğrencilerin, Enes’in intihar ettiği saatte okulda olduklarını, olayın şokunu yaşadıklarını söyledikleri öğrenildi. Sorumlu abi ile öğrencilerin, Enes’in intiharına şaşırdıklarını söyledikleri ifadelerinde, “Çok fazla konuşmazdı, sohbetlere katılmazdı. Ailesiyle iletişimi zayıftı, sorunlar yaşıyordu. Çoğu zaman babası, bizleri arayarak Enes’i soruyordu” dedikleri kaydedildi. Soruşturma kapsamında Enes’in ölümüne ilişkin şüpheli bir durum belirlenmezken, kesin ölüm nedeni de ‘yüksekten atlamaya bağlı ölüm’ olarak resmi kayıtlara geçti. Elazığ Barosu da soruşturmaya müdahil olmak için başvurdu.

TEK ÖĞRENCİ EVİ

Enes Kara’nın intihar ettiği Hilalkent Mahallesi’nde bulunan 10 katlı Defne Apartmanı’nın 7. katındaki evde, 16 yıldır öğrenciler kalıyor. Evin bulunduğu mahalle şehir dışında, üniversiteye uzak. Öğrencilerin çok tercih etmediği bir bölge. Mahalledeki tek öğrenci evi. İntihar haberiyle tüm mahalle şok geçirmiş. Vatandaşlar bu konuyla ilgili görüşlerini açıktan söylemek istemiyor. Ancak tek öğrenci evi olması nedeniyle tüm mahalleli öğrencileri uzaktan da olsa tanıyor. Kendi hallerinde, eve giriş çıkışları dışında çok da dışarda görünmeyen öğrenciler için mahalleliler, “Düzgün insanlardı, kimseye zararları yoktu. Mahallede herkes buranın cemaat evi olduğunu biliyor” diyor.

EVE GİRİŞ ÇIKIŞLAR DAHİL HER ŞEYİN KURALI VAR

Evdeki öğrenciler belirli kurallar çerçevesinde birlikte kalıyor. Evde cemaat tarafından görevlendirilen sorumlu abi bulunuyor. Enes ile birlikte evde kalan 4 öğrenci bu abiye bağlı. Eve giriş-çıkışlar dahil her şeyin kuralı var. Öğrenciler ders saatleri dışında bir yere gitmek için ev sorumlusu abiden izin almak zorunda.

BAKANLIK: ÇOCUKLARIMIZI HER TÜRLÜ TEHLİKELİ İÇERİKTEN KORUMALIYIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, Enes Kara'nın intihar öncesi çektiği videonun yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesiyle ilgili yapılan açıklamada "Bakanlık olarak, çocuklarımızı her türlü tehlikeli içerikten koruma, görev ve sorumluluğumuzu hassasiyetle yerine getirmekte kararlıyız" denildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Elazığ'da intihar eden Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın intiharından önce çektiği videonun sosyal medya ve internet sitelerinde paylaşılması üzerine, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla Bakanlık olarak yasal girişimde bulunulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yasal mevzuat uyarınca çocukların ruh sağlığını bozabilecek, şiddete ve intihara yönlendirebilecek, intiharı özendirebilecek söz konusu videoyu içeren paylaşımların yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi Ankara 8'inci Sulh Ceza Hakimliğinden talep edilmiştir. Talebimiz mahkeme tarafından kabul edilmiştir. Bu gibi içeriklerin her yaştan çocuğun erişimine açık mecralarda paylaşılması, çocukların sağlıklı psikolojik gelişimine zarar vermektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, çocuklarımızı her türlü tehlikeli içerikten koruma, görev ve sorumluluğumuzu hassasiyetle yerine getirmekte kararlıyız. Tüm kamuoyunu da bu noktada hassas davranmaya davet ediyoruz" ifadeleri kaydedildi.







