Enflasyonla Topyekun Mücadele logosu nedir?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yükselen enflasyon oranlarının ardından İstanbul Kongre Merkezi'nde 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı açıkladı. Bakan Albayrak alınan önlemleri tek tek açıklayarak bir de enflasyonlamucadele.org.tr internet sitesini kurduklarını belirtti. Bakan ayrıca logo uygulaması başlatacaklarını açıkladı. Bu açıklama sonrası "Enflasyonla mücadele logosu nedir?" sorusu gündeme geldi.

ENFLASYONLA MÜCADELE LOGOSU NEDİR?

Bakan Albayrak Enflasyonla Topyekun Mücadele mücadele logosu hakkında şu yorumları yaptı: "Tüm firmalarımızın asgari yüzde 10 indirim yapmaları konusunda karar alındı. Katılanlara teşekkürler ancak katılmayanlara da bir şey diyemem. Gerek TOBB, gerek TÜSİAD tüm kurumlarımız olsun, firmalarla birlikte bu sürecin iletişimi içindeyiz. Topyekün mücadeleye katılanlar belirlenen logo ile asgari yüzde 10 indirim uygulayacaklarını açıkladılar.

Sene sonu yapılan indirimlere ek olarak yapılacak bir indirim olacak. Bu mücadeleye omuz verin, sahip çıkın. Bu logo ile dükkanlarımızı, AVM'lerimizi süsleyeceğiz."