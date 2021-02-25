Türkiye Engelli bakım evinde şiddet! Bakanlık'tan açıklama geldi

Engelli bakım evinde şiddet! Bakanlık'tan açıklama geldi

Türkiye

Engelli bakım evinde şiddet! Bakanlık'tan açıklama geldi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde engelli bakım merkezinde yaşanan şiddet görüntüleriyle ilgili 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli gençle ilgili açıklama yaptı.

25 Şubat 2021, Perşembe 12:02 Son Güncelleme:
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan engelli bakım merkezinde geçtiğimiz yıl meydana gelen şiddet olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheliden 2'si tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli gencin geçen temmuz ayında başka bir kuruluşa yerleştirildiği kaydedildi.

Gaziemir ilçesindeki bir engelli bakım merkezinde 3 çalışan, geçen yıl, engellileri darbederken cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde darbedilen engellilere ayrıca bağırıldığı ve hakaret edildiği görüldü.

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine soruşturma başlatılırken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu engelli bakım merkezinin özel bir kuruluş olduğu belirtildi. Açıklamada görüntülerdeki engelli gencin geçen temmuz ayında başka bir kuruluşa yerleştirildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri ise, engelli bakım merkezi çalışanları E.K, M.U. ve S.K. adlı kadını gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve M.U. tutuklandı, S.K.'ya ise ev hapsi verildi.

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