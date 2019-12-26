Engelli çocuklarını boyunlarına kadar toprağa gömdüler

Hindistan’da anne ve babaları tarafından boyunlarına kadar toprağa gömülen fiziksel engelli çocukların görüntüsü büyük tepki çekti. Görüntüler Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki Gulbarga şehrinde kaydedildi. Bölgede yaşayan ve batıl inançlara sahip bir grup ebeveyn, engelli çocuklarının halkalı güneş tutulması sırasında toprak altında olması halinde iyileşeceklerine inanarak onları boyunlarına kadar toprağa gömdü.

Hint medyasının paylaştığı görüntülerde çocuklardan birinin ağladığı, annesinin onu sakinleştirmeye çalıştığı; arka tarafta gömülü olan 2 çocuğun ise şok içinde ailelerine baktığı görülüyor. Yerel medya, ailelerin bunu yapmaları halinde 'çocukların fiziksel engellerinden ya da hastalıklarından kurtulacaklarına inandıkları için' yaptıklarını duyurdu.

Soruşturma başlatıldı

Görüntüler ülkede şok etkisi yarattı. Görüntülerle ilgili resmi makamlarca soruşturma başlatıldığı belirtilirken; videoyu izleyenler sosyal medyada olaya büyük tepki gösterdi.

Bugün yaşanan ve özellikle Suudi Arabistan, Hindistan’ın, Endonezya ve Filipinler’de görülen ‘halkalı Güneş Tutulması’ kameralara da yansıdı. Birçok kişi o anın görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

DHA