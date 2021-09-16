Magazin Bir Aşk İki Hayat filmi yeniden gündem oldu

Bir Aşk İki Hayat filmi yeniden gündem oldu

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Bir Aşk İki Hayat filmi yeniden gündem oldu

Bergüzar Korel ve Engin Akyürek'in başrolünü üstlendiği sinema salonlarında izleyicilerin beğenisine sunulan Bir Aşk İki Hayat filminin konusu ve oyuncuları Fox Tv yayın akışıyla bir kez daha gündeme geldi. İlk kez televizyonda izleyicisiyle buluşan Bir Aşk İki Hayat filmi ile ilgili aramalar sürüyor. Peki, Bir Aşk İki Hayat filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Bir Aşk İki Hayat filmi nerede çekildi?

16 Eylül 2021, Perşembe 19:31 Son Güncelleme:
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Hem Türkiye hem de yurtdışında geniş hayran kitleleri bulunan Bergüzar Korel ve Engin Akyürek, ilk kez aynı projede buluştu. İkili “Bir Aşk İki Hayat” filminde başrolü paylaştı.

Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, “Bir Aşk İki Hayat” filminde bir araya geldi. 

Senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği film 2019’un ilk yarısında vizyona girdi.

“Bir Aşk İki Hayat”ta Akyürek yönetmen Umut’u, Korel ise mimar Deniz’i canlandırdı.

“Bir Aşk İki Hayat”ın oyuncu kadrosunda Engin Akyürek ve Bergüzar Korel’in yanı sıra İpek Bilgin, Merve Dizdar, Osman Sonant ve Serhat Parıl da yer alıyor.

BİR AŞK İKİ HAYAT KONUSU

Umut, kendi filmlerini çekmeye çalışan, bağımsız bir yönetmendir. İstanbul Kadıköy'ün Moda semtinde köpeği ile birlikte yaşayan Umut'un hayatı, bir gece vereceği kararla bambaşka bir hal alır. Genç adam, hayatının değişeceğinden habersiz bir şekilde köpeği ile dışarı çıkmaya karar verdiğinde, hayatının aşkı ile tanışma fırsatı bulur.

Aşk ve hayatın sonsuz seçenekleri arasında neyin doğru olduğunu bilmeden ilerleyen Umut, başarılı bir mimar olan Deniz ile tanışır. Diğer seçeneğe karar verdiğinde ise uçurumun kenarına sürüklenmesine neden olacak olaylar silsilesi başlar.

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