Magazin Engin Altan Düzyatan, benzincide yemek molası verdi

Engin Altan Düzyatan, benzincide yemek molası verdi

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Engin Altan Düzyatan, benzincide yemek molası verdi

Engin Altan Düzyatan, Levent'teki benzin istasyonunda eşi Neslişah Alkoçlar’ı beklerken cipin içinde sandviç yerken görüntülendi. Ali KESER/ POSTA

17 Şubat 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Engin Altan Düzyatan önceki gün Levent’teki bir benzin istasyonundaydı. Cipin içinde sandviç yiyordu. Oyuncu, “Malum pandemi var, lokantalar kapalı. Acıkınca dayanamadım, sipariş verdim” dedi. Sonra ekledi:

“Eşim Neslişah Alkoçlar’ı bekliyorum.”

10 dakika sonra Neslişah Alkoçlar başka bir araçla gelip Engin’in cipine bindi.

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