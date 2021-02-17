Engin Altan Düzyatan, benzincide yemek molası verdi
Engin Altan Düzyatan, Levent'teki benzin istasyonunda eşi Neslişah Alkoçlar’ı beklerken cipin içinde sandviç yerken görüntülendi. Ali KESER/ POSTA
17 Şubat 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Engin Altan Düzyatan önceki gün Levent’teki bir benzin istasyonundaydı. Cipin içinde sandviç yiyordu. Oyuncu, “Malum pandemi var, lokantalar kapalı. Acıkınca dayanamadım, sipariş verdim” dedi. Sonra ekledi:
“Eşim Neslişah Alkoçlar’ı bekliyorum.”
10 dakika sonra Neslişah Alkoçlar başka bir araçla gelip Engin’in cipine bindi.