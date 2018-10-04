İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesine göre Düzyatan soruşturma aşamasındaki ifadesinde “Olay tarihinde beni İzmir Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nden aradılar. Akülü araba ihtiyacı olduğunun söylenmesi üzerine verilen hesaba 3 bin lira para yatırdım” dedi.

ZORLA GETİRME KARARI

Diğer mağdur Emre Kural da şirketinin Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nden arandığını söyledi. Mahkeme mağdurların zararının giderilmesi için sanık Utku Kemal K.’ya süre verilmesini ara kararında açıkladı. Dinlenmeyen sanık Hacı Emin C.’nin zorla getirilmesine de karar verildi.

Kaynak: Hürriyet