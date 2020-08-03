Magazin Engin Hepileri ile eşi Beyza Şekerci'nin hayatı bir anda değişti

Engin Hepileri ile eşi Beyza Şekerci'nin hayatı bir anda değişti

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Engin Hepileri ile eşi Beyza Şekerci'nin hayatı bir anda değişti

İzmir-Urla’da taş ev yaptıran Engin Hepileri ile eşi Beyza Şekerci çifti 3 günlüğüne gittikleri Urla'dan 4 aydır dönmedi. Deniz BOY/ POSTA

03 Ağustos 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Engin Hepileri ve Beyza Şekerci, İzmir-Urla’da bir arsa alıp tek katlı taş ev yaptırmıştı. Engin Hepileri geçen martta turne için gittiği İzmir’de 3 gün kalmayı planlarken pandemi nedeniyle 4 aydır İstanbul’a dönemediklerini söyledi. Hepileri “Burada birkaç gün dinlenelim derken Urlalı olduk. Bir taraftan da memnunuz. Oğlumuz Can, doğayla iç içe büyüyor. Bahçedeki eksikleri tamamladık. Komşularımız bize büyük destek. Artık köyün sorumluluğunu birlikte alıyoruz” dedi. Beyza Şekerci ise uzun zamandır böyle bir hayatı hayal ettiğini söyledi.


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