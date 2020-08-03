Engin Hepileri ve Beyza Şekerci, İzmir-Urla’da bir arsa alıp tek katlı taş ev yaptırmıştı. Engin Hepileri geçen martta turne için gittiği İzmir’de 3 gün kalmayı planlarken pandemi nedeniyle 4 aydır İstanbul’a dönemediklerini söyledi. Hepileri “Burada birkaç gün dinlenelim derken Urlalı olduk. Bir taraftan da memnunuz. Oğlumuz Can, doğayla iç içe büyüyor. Bahçedeki eksikleri tamamladık. Komşularımız bize büyük destek. Artık köyün sorumluluğunu birlikte alıyoruz” dedi. Beyza Şekerci ise uzun zamandır böyle bir hayatı hayal ettiğini söyledi.







