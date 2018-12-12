Enis Arıkan: Anam elden gitti

Oyuncu Enis Arıkan, araç içinde annesi Selma Hanım'la çektiği videoları paylaştı, annesinin anlattığı rüyayı dinlerken oğlu şaşkınlığını gizleyemedi

12 Aralık 2018, Çarşamba 11:25
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Enis Arıkan: Anam elden gitti

Annesi Selma Hanım'la çektiği videoları Instagram hesabından yayınlayan Enis Arıkan, bu kez annesinin anlattığı rüyayı takipçileriyle paylaştı.

'TEKTAŞ OLMADAN GİTMEM'

Selma Hanım, oğlunun paylaştığı videoda, "Enis dün akşam bir rüya gördüm. Beni istemeye geliyorlar, ne oluyor oğlum? Çocuk kırmızı çorap giymiş diye beğenmedim. Yiyip içip gittiler. Herhalde yüzük alıp gelecekler, bedava mı gidecektim? Tektaş olmadan kesinlikle gitmem" ifadelerini kullanıyor.

Ünlü oyuncu, annesinin rüyasını takipçilerine aktardığı paylaşıma, "Anam elden gitti" notunu düştü. 

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