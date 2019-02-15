Enis Arıkan'ın 'Alice' mutluluğu

Oyuncu Enis Arıkan, önceki akşam Zorlu AVM'de görüntülendi. Büyük küçük sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Arıkan, uzun bir süre sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi

15 Şubat 2019, Cuma 14:25 Son Güncelleme:
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Enis Arıkan'ın 'Alice' mutluluğu

﻿﻿﻿Yoğun ilgiden sıkılmadığını, her zaman bu durumdan mutlu olduğunu söyleyen Enis Arıkan, 'Yanıma gelen insanlarla fotoğraf çektirmek dışında sohbet de ediyoruz. Vaktim olduğu sürece ve rahatsız edici bir durum olmadığı sürece insanlarla vakit geçirmekten çok mutlu oluyorum.' şeklinde konuştu.

'BU KADAR İLGİ VE ALAKA BİZİ DE ŞAŞIRTTI'

Rol aldığı 'Alice' müzikali ile ilgili de gelen tepkilerin çok güzel ve mutlu edici olduğunu belirten oyuncu, "Haziran ayına uzatmamıza rağmen biletler neredeyse tüm sezon boyunca tükendi. Bu kadar ilgi ve alaka bizi de şaşırttı. Mutlu olduğumuz kadar bu ilgiden fazlasıyla onur ve gurur duyduk" açıklamasında bulundu.

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