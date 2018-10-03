Enrique Iglesias, hayranı ile sahnede öpüştü!
Ukrayna'da konser veren İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias'ın bir kadın hayranı, sahneye fırlayarak şarkıcıyı öpmeye başladı
Şarkıcı Julio Iglesias’ın oğlu Enrique Iglesias, Ukrayna’da konser verdi.
Iglesias, Kiev’de şarkılarını seslendirirken, bir anda bir kadın hayranı sahneye fırlayarak yüz binlerce izleyicinin önünde şarkıcının dudaklarına yapıştı.
KARŞILIK VERDİ
Iglesias’ın bu duruma karşılık vermesi ise şaşkınlık yarattı.
Sosyal medyada bu video, milyonlarca kez izlendi.
Enrique Iglesias, 17 yıldır tenisçi Anna Kournikova ile birlikte ve çiftin ikiz bebekleri var.