Enrique Iglesias, hayranı ile sahnede öpüştü!

Şarkıcı Julio Iglesias’ın oğlu Enrique Iglesias, Ukrayna’da konser verdi.

Iglesias, Kiev’de şarkılarını seslendirirken, bir anda bir kadın hayranı sahneye fırlayarak yüz binlerce izleyicinin önünde şarkıcının dudaklarına yapıştı.

KARŞILIK VERDİ

Iglesias’ın bu duruma karşılık vermesi ise şaşkınlık yarattı.

Sosyal medyada bu video, milyonlarca kez izlendi.

Enrique Iglesias, 17 yıldır tenisçi Anna Kournikova ile birlikte ve çiftin ikiz bebekleri var.



