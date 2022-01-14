Epic Games, 40 TL değerindeki oyunu ücretsiz veriyor

Epic Games Store, her Perşembe günü olduğu gibi bu hafta da yeni ücretsiz oyununu yayınladı. 40 TL değerindeki Galactic Civilizations III, bedava dağıtılıyor. Stardock Entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun, ilk olarak 2015 yılında çıkış yaptı.

Oyunu kütüphanesine ekleyen kullanıcılar, süresiz olarak oyuna erişim sağlayabilecek. 4X strateji türünde olan oyun, 20 Ocak saat 19:00’a kadar ücretsiz olarak dağıtılmaya devam edecek.

Galactic Civilizations III için minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 / 8.x / 7

İşlemci: 1.8 GHz Intel Core 2 Duo / AMD K10 Dual-Core

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 512 MB DirectX 10.1 Video Card (AMD Radeon HD5x00 Series / Nvidia GeForce 500 Series / Intel HD 4000 or later)

DirectX: Sürüm 10

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Galactic Civilizations III için önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 / 8.x / 7

İşlemci: 2.3 GHz Intel Core i5 Processor or Equivalent

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: 1 GB DirectX 10.1 Video Card

DirectX: Sürüm 10

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan