Epic Games, Vampyr oyununu ücretsiz vermeye başladı

Oyun, bugün (24 Aralık) saat 19:00’a kadar ücretsiz olarak alınabilecek. Oyunu kütüphanesine ekleyen kullanıcılar, oyuna süresiz olarak erişebilecek.

Ücretsiz verdiği oyunlar ile büyük bir kitleye erişen Epic Games, her gün bir oyunu ücretsiz olarak vermeye devam ediyor. Platform içerisinde her gün Türkiye saati ile 19:00’da yeni bir oyun ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Vampyr oyunu, 1918 Londra’da geçiyor. Vampir’e dönüşen Dr. Jonathan Reid, vebaya yakalanan şehri kurtarmak için tedavi bulmaya çalışıyor. Vampir olarak beslenme ihtiyacı olan Dr. Reid, aynı zamanda doktorluk yeminini de tutmaya kararlı. Oyun, üçüncü şahıs bakış açısına sahip bir aksiyon, hikaye oyunu.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bits)

İşlemci: Intel Core i3-2130 (3.4 GHz)/AMD FX-4100 (3.6 GHz)

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2 GB, GeForce GTX 1050 (Legacy GPU: GeForce GTX 660) / Radeon R7 370

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 bits)

İşlemci: Intel Core i7-3930K (3.2 GHz)/AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz)

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: 4 GB, GeForce GeForce GTX 970 / GTX 1060 / Radeon R9 390

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan