Epic Games, sınırlı süreyle Tacoma ve Next Up Hero isimli iki oyununu ücretsiz yaptı. 30 Temmuz tarihine kadar oyuncuların Epic Games hesaplarıyla giriş yaparak bu oyunları kütüphanesine eklemesi yeterli. Epic Games'te hesap açmak için de ayrıca ücret ödemeniz gerekmiyor.

Tacoma, oyuncuları uzay yolculuğuna çıkıyor. Oyunun açıklamasında şu satırlara yer verilmiş: "Terk Edilmiş Bir Uzay İstasyonu. Gizemli Bir Yapay Zekâ. Ve Sen. Ay Transfer İstasyonu Tacoma'nın mürettebatı sıradan bir iş gününde kendilerini kaosa sürükleyen bir felaket yaşıyor. Fullbright'ın Gone Home'dan sonraki çarpıcı ve yenilikçi oyununda mürettebatın kaderini keşfet."

Next Up Hero ise animasyon tadında hazırlanmış bir zindan oyunu. Kahramanınızı seçtikten sonra zindanda yaratıklara karşı mücadelelere başlıyorsunuz.