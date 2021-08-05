Eray Şamdan madalyayı garantiledi! Milli karateci yarı finalde

Tokyo 2020'de mücadele eden milli karatecimiz Eray Şamdan, erkekler kumite 67 kiloda grupta çıktığı 4 maç sonrasında yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Eray Şamdan, yarı finale kalmasının ardından şunları söyledi:

Japon rakibimle çok kritik bir son maça çıktım. Kazanan yarı finale yükselecekti ve ben yükseldim. Madalyayı garantiledik. İnşallah rengi altın olur. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum.