Eray Şamdan madalyayı garantiledi! Milli karateci yarı finalde
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye adına madalyalar gelmeye devam ediyor. Son olarak karateci Eray Şamdan 67 kiloda yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi. Şamdan, altın madalya için yarışacak.
05 Ağustos 2021, Perşembe 09:23 Son Güncelleme:
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Tokyo 2020'de mücadele eden milli karatecimiz Eray Şamdan, erkekler kumite 67 kiloda grupta çıktığı 4 maç sonrasında yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.
Eray Şamdan, yarı finale kalmasının ardından şunları söyledi:
Japon rakibimle çok kritik bir son maça çıktım. Kazanan yarı finale yükselecekti ve ben yükseldim. Madalyayı garantiledik. İnşallah rengi altın olur. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum.
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