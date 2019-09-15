Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur ve dolu, gece kara dönüştü.

Mevsimin ilk karının yağmasıyla dağın 3 bin 400 metreden yüksek kesimleri, 3 bin 917 rakımlı zirveye kadar beyaz örtüyle kaplandı.

SICAKLIK 5 DERECEYE DÜŞTÜ

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu dağda, yağış nedeniyle hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü.

AA