Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı, Heykel, Müzik, Resim ile Seramik ve Cam Tasarımı özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak! Başvurular 9 Ağustos’ta sona erecek. İşte başvuru şartları…

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek sınavı ile Grafik Tasarımı, Heykel, Müzik, Geleneksel Türk Müziği, Resim ve Seramik ve Cam Tasarımı Anasanat dallarına toplamda 95 öğrenci alıncak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE ŞARTLARI

- Başvurular elektronik ortamda yapılacak, şahsen ve posta ile başvuru geçersizdir ve işleme alınmayacak.

- Belgeler http://ozelyetenek.erciyes.edu.tr internet adresine PDF formatında yüklenecek.

- Elektronik işlemin online onaylanması ile oluşacak “Başvuru Belgesi” çıktısının alınması gerekİYOR.

- Başvurular 05-09 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

- T.C. Vatandaşı olmak.

- En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

- 2019 TYT'den en az 150 puan almış olmak.

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