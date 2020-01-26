Erdal Beşikçioğlu ve Mustafa Uslu davalık oldu

‘Müslüm’ filminde Müslüm Gürses’in eşi Muhtemen Nur, ‘Cep Herkülü’nde Naim Süleymanoğlu’nun kızları ile mahkemelik olan yapımcıya bir dava da Erdal Beşikçioğlu’ndan geldi.

277 bin TL’lik icra takibi ve haciz işlemi

Beşikçioğlu ‘Çiçero’ filminden ücretini alamadığı için Mustafa Uslu’nun sahibi olduğu Dijital Sanatlar Yapımevi hakkında 277 bin TL’lik icra takibi ve haciz işlemi başlattı.





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