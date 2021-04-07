Erdal Özyağcılar: Ailem beni sadece yaşamama yetecek kadar besledi

Erdal Özyağcılar, Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki programına konuk oldu. Usta sanatçı, oyunculuk kariyerinden, özel hayatına kadar pek çok konu hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Bursa'da çok varlıklı bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Özyağcılar, ergenliğine kadar varlık içinde yoklukla büyümek zorunda kaldığını söyledi. Ağabeyinin, çok küçük yaşta aşırı kilo nedeniyle vefat etmesinin, ailesinde travmaya yol açtığını belirten ünlü oyuncu, "Sadece yaşamama yetecek kadar beslediler ve bu durum yaklaşık 13 yaşına kadar devam etti" dedi

"13 YAŞINA KADAR DEVAM ETTİ"

Bursa'da çok varlıklı bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Özyağcılar, ergenliğine kadar varlık içinde yoklukla büyümek zorunda kaldığını söyledi. Ağabeyinin, çok küçük yaşta aşırı kilo nedeniyle vefat etmesi, ailesinde travmaya yol açtığını belirten usta sanatçı, "Sadece yaşamama yetecek kadar beslediler ve bu durum yaklaşık 13 yaşına kadar devam etti" dedi.

73 yaşındaki usta sanatçı, yaşadığı sancılı süreci, "Aç olduğum için ailemden gizli gizli ağaçlardan meyve toplayıp yerdim" sözleriyle anlattı.

"TİYATROYA İLGİ DUYUYORDUM"

Okul hayatı başlayınca tiyatroya ilgi duyduğunu belirten Erdal Özyağcılar, ailesinin kendisini desteklediğini söyledi. Özyağcılar, çeşitli halkevlerinde tiyatro eğitimi aldığını ancak 'başka bir mesleği de olsun' düşüncesinde olan babasını kırmamak için İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydolduğunu anlattı.

"O dönemde aklım konservatuvarda kaldı" diyen oyuncu, "Ankara Konservatuarı'nda şansımı denedim ancak kuruma kabul edilmedim" şeklinde konuştu. Usta sanatçı, bir sonraki sene sınava yeniden girmeyi düşünürken bambaşka bir olay yaşadığını dile getirdi.

ARKADAŞININ BELGESİYLE SINAVA GİRMİŞ

Özyağcılar, İstanbul Belediye Konservatuarı'na girmekten son anda vazgeçen yakın arkadaşı İlhan Ongan'ın belgesiyle sınava girdiğini ve kazandığını belirtti.

Özyağcılar, bir süre sonra gerçek durumu hocası Yıldız Kenter'e itiraf ettiğini ve bu duruma çözüm bulmasını istediğini sözlerine ekledi.

Usta oyuncu, Kenter'in çözüm olarak; bir yıl boyunca konuk öğrenci olarak derslere katılmasını, sonraki yıl sınava kendi adıyla girerse sınavı kazanacağını, hatta yıl kaybı olmaması için sınıf atlatacağını söylediğini belirtti. Hayallerinin peşinden gitmeyi seçen Erdal Özyağcılar, sanat dünyasının basamaklarını çıkarken en büyük destekçisinin Yıldız Kenter'in olduğunu dile getirdi.







