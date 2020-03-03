Siyaset Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Siyaset

Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü.

03 Mart 2020, Salı 00:50 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.  Erdoğan, Merkel'le görüşmesinde mülteciler için adil yük, sorumluluk paylaşımı ve uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi gerektiğine işaret etti

AA

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