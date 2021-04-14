Türkiye Erdoğan bizzat paylaştı: Bozdoğan füzesi hedefi ilk atışta tam isabetle vurdu

Erdoğan bizzat paylaştı: Bozdoğan füzesi hedefi ilk atışta tam isabetle vurdu

Türkiye

Erdoğan bizzat paylaştı: Bozdoğan füzesi hedefi ilk atışta tam isabetle vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, GÖKTUĞ projesi kapsamında geliştirilen hava-hava füzesi BOZDOĞAN'ın hedefi ilk atışta tam isabetle vurduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, 'Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı.' dedi.

14 Nisan 2021, Çarşamba 11:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

GÖKTUĞ projesi kapsamında geliştirilen hava-hava füzesi BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gelişmeyi "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı" sözleriyle duyurdu.




Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, GÖKTUĞ projesi kapsamında geliştirilen hava-hava füzesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı" ifadelerini kullanan Erdoğan, genç teknisyen ve mühendisleri tebrik etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama:



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
CHP seçmeni ve HDP ile ittifak…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
30 gün yeter ama dolu dolu
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Ankara’daki kriz istifa getirebilir
Hakan Çelik
Murat Çelik
Ramazan fırsatçıları
Murat Çelik
Banu Şen
Koşullara inat başarıya koşanlar
Banu Şen
Şirin Sever
Instagram neden böyle.. Instagram derdini söyle!
Şirin Sever
Erkut Can
Amiraller Kanal İstanbul’a düştü
Erkut Can
Murat Gülderen
'Akıllı Tarım' bahçeleriyle evde ve ofiste siber sebze dönemi
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İş adamı Ali Rıza Gültekin’in öldürüldüğü davada arbede!