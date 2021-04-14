GÖKTUĞ projesi kapsamında geliştirilen hava-hava füzesi BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gelişmeyi "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı" sözleriyle duyurdu.





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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, GÖKTUĞ projesi kapsamında geliştirilen hava-hava füzesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı" ifadelerini kullanan Erdoğan, genç teknisyen ve mühendisleri tebrik etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama:







