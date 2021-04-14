Erdoğan bizzat paylaştı: Bozdoğan füzesi hedefi ilk atışta tam isabetle vurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, GÖKTUĞ projesi kapsamında geliştirilen hava-hava füzesi BOZDOĞAN'ın hedefi ilk atışta tam isabetle vurduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, 'Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı.' dedi.
14 Nisan 2021, Çarşamba 11:29 Son Güncelleme:
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GÖKTUĞ projesi kapsamında geliştirilen hava-hava füzesi BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gelişmeyi "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı" sözleriyle duyurdu.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1382243151264514050
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, GÖKTUĞ projesi kapsamında geliştirilen hava-hava füzesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı" ifadelerini kullanan Erdoğan, genç teknisyen ve mühendisleri tebrik etti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama:
https://twitter.com/omerrcelik/status/1382249770958389254
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