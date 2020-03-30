Türkiye Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak

Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak

Türkiye

Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün kabine toplantısının ardından konuşma yapacak.

30 Mart 2020, Pazartesi 15:12 Son Güncelleme:
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CNN Türk Muhabiri Dilay Dilaver Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs ile ilgili çalışmalarını Huber Köşkü'nde sürdürüyor. Kabine toplantısı ilk defa temassız, video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Toplantıya Fahrettin Altun ve İbrahim Kalın da eşlik edecek.

Bu kabine toplantısı bittikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir açıklama yapacağı duyuruldu.

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