Erdoğan: Büyük kongrede kendimizi yenileyecek, enerjimizi tazeleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanları ile bir araya geldi.

Erdoğan, "Önümüzdeki yıl sonuna doğru yapacağımız büyük kongrede milletimizin işaret ettiği şekilde kendimizi yenileyecek, enerjimizi tazeleyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genel Merkezimizin koordinasyonunda, şehirlerimizin her birinde il başkanlarımızdan başlayarak partimizde hizmet etmiş tüm kardeşlerimizi yeniden bir araya getirecek bir gönül seferberliğini başlatıyoruz." diye konuştu.

"Son terörist ortadan kalkana kadar takibe devam edeceğiz"

Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nı yapmamızın tek sebebi, terör devleti kurmak isteyenlerin başına oraları geçirme niyetidir, bunu başardık." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok ciddi tahkimatlar, tüneller var. Bunlar bütün o tünellerin betonlarını nereden alıp yaptılar? Lafarge. Lafarge kimin bir fabrikası? Fransızların. Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde. Siz, terör örgütlerine yardım yataklık yapan bir yönetimsiniz." dedi.

Erdoğan, "Son terörist ortadan kalkana kadar takibe devam edeceğiz. Ne tehditler ne şantajlar ne de sinsi oyunlar bizi yolumuzdan döndüremeyecek." diye konuştu.

AA