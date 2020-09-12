Erdoğan: Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza özellikle teşekkür ediyorum.

Türkiye demokrası sürecine en erken katılan ülkeler arasındadır. İstiklal harbinin ardından milli iradeye dayalı bir yönetim biçimi benimsemiş olsak da, beklemek zorunda kaldık.

Bedeli ağır ödediğimiz bu süreci asla unutmayacağım. Milletimize savaş açanların yöntemlerini asla unutmayacağız.

Türkiye'de bugüne kadar yapılmış veya teşebbüs edilmiş hiçbir darbe, özellikle vesayetin hiçbir oyunu, meşru, milli, masum, onurlu değildir.

Her kesimden vatandaşın, 15 Temmuz gecesi onurlu duruş sergileyen tavırları, milletimizin kalbinde yer almıştır. 15 Temmuz'da yaptığımız konuşmada da söylediğimiz gibi biz bu milletin gücünün üzerinde bir irade tanımadık, tanımıyoruz.

12 Eylül darbesinden önce yaşanan hadiseler kendi tabii dinamiğiyle ortaya çıkmamıştır, bilinçli bir senaryo ürünüdür. Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz gecesi birileri yine 'Bizim çocuklar başardı' demek için bekliyordu.

Can güvenliği kalmayan, geleceğinden umudunu kesen bir toplum elbette darbeye direnemez. 12 Eylül Anayasası'nın yüksek bir oy oranıyla kabul edilmesi, meşruluğunu değik, milletin umudunu kesmesi şeklinde değerlendirilmelidir.

Türkiye'yi 12 Eylül darbesine hazırlayan karanlık odak darbe sonrasının planlamasını da yapmıştır.

Anadolu'nun çok küçük bir şubesi 12 Eylül'de kapatıldı. Şube binasındaki kitaplar ve eşyalar tahrip edilerek ortadan kaldırılıyor. Bu kitaplar ve dergileri yanmaktan kurtarmak isteyenler ise hapse atılıyor. Amaç milletimizin değerlerini oluşturan maddi alt yapısını tümüyle yok etmektir. Bunun yerine gençlerimizin zihinleri tercümeye dayalı ideolojik akımların bilgileriyle dolduruldu. Ekonomimiz sürekli çıkarılan krizlerle IMF'e borçlu hala getirildi. Göreve geldiğimizde borç 23 milyar dolardı, ve biz bu borcu sıfırladık. Ama ana muhalefet, yine IMf'ten borç alın diyor. Artık bizim IMF diye bir kapımız yok: Biz bize yeteriz.Ciddi manada Cumhurbaşkanlığı Sistemi bunları rahatsız etmiştir. Son 18 yılda milletimizin demokrasi hasretini dindirecek birçok proje gerçekleştirdik.

Macron'a sert tepki

Dayanışma olduktan sonra bu milletin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Allah'ın yardımıyla akamete uğrattığımız her saldırıyı yenisi izledi ama hepsini boşa çıkartmakta kararlıyız.

Bakıyorsunuz ki Suriye'de bir terör devleti oluşturmak istiyorlar. Öbür tarafta bir bakıyorsunuz Libya'da Hafter. Onların yanında bakıyorsunuz Fransa sürekli gündemde. Macron diyor ki, "Bizim Türk milletiyle değil, Erdoğan'la sorunumuz var" dedi. Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca bunu sana söyledim ama dinlemiyorsun.

Libya'da bunlar yüz binlerce insanı öldürdüler, siz bize insanlık dersi veremezsiniz.

Biz kendi kararımız kendimiz veriyoruz. Bunu da kararlılık yapıyoruz. Her ne kadar hala ülkemizde darbe sevdalıları varsa da bunlara asla izin vermeyeceğiz. Yunanistan'ı uyarıyoruz, yanlış yollara girmeyin.

12 Eylül son dönemde sıkça gündeme getirilen sancılı konuların sebebidir.