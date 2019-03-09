İşte Erdoğan'ın Diyarbakır'daki konuşmasının satır başları:

Hz. Ömer'den selam alan, Hz. Ömer'e selam gönderen Diyarbakır. 14 asırlık İslam toprağı, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın Cumhuriyet'in gözde şehri Diyarbakır...

Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır

Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır

Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır

Yoktan da vardan da ötede bir Var vardır

Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır

O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır

Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır

Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır...

Bugün bir başka Diyarbakır. 31 Mart akşamı inşallah sandıklarda bu coşkuyu göreceğiz.

"DİYARBAKIR TÜRKİYE'DİR, TÜRKİYE DİYARBAKIR'DIR"

Diyarbakırlı kardeşlerimizin yürüdüğü yola kurban oluruz biz. Gönlümüzün baş tacıdır Diyarbakır. Son bir sene içinde dördüncü kez ziyaret ediyorum. Diyarbakır Türkiye'dir. Türkiye Diyarbakır'dır.

Diyarbakır asırlardır kendisiyle birlikte Türkiye'nin istiklalinin lokomotifi olmuştur. Diyarbakır'ı terör örgütünün zulmünden kurtardıkça, şehrimizin çehresinin nasıl değişmeye başladığını en sizler biliyorsunuz. Her yeri yeniden pırıl pırıl bir Diyarbakır var.

Devletin belediyelere, vatandaşa hizmet için verdiği araçları ve imkanları çukur kazmakta kullandılar.

"2 TANE ŞEHİR HASTANESİ YAPIYORUZ"

Diyarbakır'a şu ana kadar 41 katrilyon yatırım yaptık.

Diyarbakır'da iki şehir hastanesi yapıyoruz. Bir tanesi Kayapınar'a yapılacak. 750 yataklı. Diğerinin arsa temini sağlanıyor. Ya bu HDP'den bunlar olur mu, bunların böyle bir derdi var mı? Bunlar bodrum kartlarında dayakla, tehditle insanları maalesef terbiye ediyorlar.

31 Mart'ta bu hesabı hep birlikte sormamız lazım. Bunların derdi çukur, çöp, çamur. Diyarbakır'da yapılmış ne varsa biz yaptık. Sağolsun bu kayyum kardeşimizi Diyarbakır'a belediye başkan adayı yaptık.

"SİLVAN TÜNELİ'NİN TEMELİNİ BUGÜNLERDE ATACAĞIZ"

Diyarbakır'ın çılgın projesi olarak da bilinen Dicle Nehri'nin üzerindeki Silvan Barajı bunlardan biridir... Maliyeti 1,5 katrilyon olan Silvan Barajı ile 2 milyon 350 birn dekar alan arazi sulanacak. İnşallah önümüzdeki yıl burada su tutmaya başlıyoruz. Şimdi size bir müjde veriyorum. Silvan Barajı'ndan alınan suyu, Silvan'ın eteğinden oluşan suyu alıp, Mardin'e kadar aktaracak Silvan Tüneli'nin temelini inşallah bugünlerde atıyoruz. Böylece barajda su tutma işi bittiğinde, tünellerimiz de hazır olacak.

Tarih boyunca Kürtler'e en büyük zararı PKK vermiştir!

Biz, Kürt kardeşlerimizin ne Irak’ta ne Suriye’de ne de başka bir yerde emperyalistlerin planlarına alet olmamaları için mücadele ediyoruz.

Bu ülkede Kürt kardeşlerimin hakkını, hukukunu, kültürünü, onurunu korumak için devrim niteliğinde işler yapan, risk alan varsa biz olduk.



