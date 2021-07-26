Siyaset Erdoğan duyurdu: Afet bölgesi ilan edildi! Vergi, kredi, ödemeler ertelendi...

Erdoğan duyurdu: Afet bölgesi ilan edildi! Vergi, kredi, ödemeler ertelendi...

Siyaset

Erdoğan duyurdu: Afet bölgesi ilan edildi! Vergi, kredi, ödemeler ertelendi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve çevre köylerinin Rize’nin Güneysu ilçesi, Çayeli ilçesinin Büyükköy ve Madenli beldeleri ile köylerinin Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ve çevre köyleri ile Ardeşen ilçesi Tunca Beldesi ve çevre köylerinin Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinin, Artvin’in Arhavi ve Murgul ilçelerinin AFAD tarafından, “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildiğini açıkladı.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 16:29 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen yerlerde, vergi ve SGK prim ödemelerinin erteleneceğini, eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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